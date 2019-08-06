Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме

"Чем хуже отношения…" Зачем в НАТО говорят про Крым Генсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.