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РИА Новости

Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме

14:20, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

"(Столтенберг) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок".
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова генсека Североатлантического альянса, напомнил, что полуостров воссоединился с Россией исключительно по желанию самих крымчан.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Вчера, 09:14
"Чем хуже отношения…" Зачем в НАТО говорят про КрымГенсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.
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Алексей ПушковВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Вообще то - Крым стал Российским в 1783 году (манифест Екатерины ll), так что Йенсу нужно для начала почитать историю (не в учебниках Сороса), а уж потом делать какие то "заявления"...
6 августа, 15:44
Константин Иванов
6100001
Руки прочь от России. А нам бы не помешало развернуть базы на Кубе и в Венесуэле, ато ишь стоят у наших границ и всё им мало.
6 августа, 16:17
Vyacheslav Bulgakov
3500001
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