Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
"(Столтенберг) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок".
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова генсека Североатлантического альянса, напомнил, что полуостров воссоединился с Россией исключительно по желанию самих крымчан.