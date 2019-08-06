В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
По его словам, Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.
"Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц", — сказал Герус на брифинге по итогам совещания об обеспечении энергобезопасности.
Кроме того, увеличиваются поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза, добавил он. Украинские нефтеперерабатывающие заводы, по словам Геруса, также показывают определенный, хотя и незначительный рост производства.
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"Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза", — сказал представитель Зеленского, пообещав, что в сентябре будут дополнительные поставки нефтепродуктов по морю и с Мозырского НПЗ.
Следующие три месяца, по словам Геруса, будут "абсолютно стабильные и спокойные". "В октябре сезонный спрос снижается, и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется", — пояснил он.
С 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Крупнейшие импортеры уже заявили, что прекратят из-за этого поставки из России.
25 июля, 14:07Эксперт объяснил, что будет с украинским рынком дизтоплива после 1 августаКрупнейший импортер нефтепродуктов на Украину – компания Wexler Group – объявила, что с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев.