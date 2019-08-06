В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.

"Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц", — сказал Герус на брифинге по итогам совещания об обеспечении энергобезопасности.

Кроме того, увеличиваются поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза, добавил он. Украинские нефтеперерабатывающие заводы, по словам Геруса, также показывают определенный, хотя и незначительный рост производства.

"Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза", — сказал представитель Зеленского, пообещав, что в сентябре будут дополнительные поставки нефтепродуктов по морю и с Мозырского НПЗ.

Следующие три месяца, по словам Геруса, будут "абсолютно стабильные и спокойные". "В октябре сезонный спрос снижается, и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется", — пояснил он.