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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии

13:50, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция вскоре начнет новую стадию борьбы с терроризмом в Сирии, начатую c операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.
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"Наша главная задача - очистить север Сирии от террористов. Мы ждем от США и НАТО шагов, которые соответствуют нашим партнерским отношениям. Наша борьба с терроризмом в Сирии, начатая в рамках операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", скоро перейдет в новую стадию", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.
По его словам, Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у ее южных границ находится "террористическое образование".
"Эта зона разрастается, как раковая опухоль, и укрепляется благодаря поставкам оружия союзниками Анкары", - добавил Эрдоган.
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