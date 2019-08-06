Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии

АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция вскоре начнет новую стадию борьбы с терроризмом в Сирии, начатую c операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.
"Наша главная задача - очистить север Сирии от террористов. Мы ждем от США и НАТО шагов, которые соответствуют нашим партнерским отношениям. Наша борьба с терроризмом в Сирии, начатая в рамках операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", скоро перейдет в новую стадию", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.
По его словам, Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у ее южных границ находится "террористическое образование".
"Эта зона разрастается, как раковая опухоль, и укрепляется благодаря поставкам оружия союзниками Анкары", - добавил Эрдоган.