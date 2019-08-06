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РИА Новости

Пару, пришедшую с сыном на незаконную акцию, хотят лишить родительских прав

13:37, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы через суд требует лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе митинга ребенка передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.
"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — подчеркнули в прокуратуре.
По данным ведомства, у отца ребенка вообще нет права голоса на выборах в Мосгордуму, так как он имеет лишь временную регистрацию в столице.
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Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Свое возмущение использованием детей на незаконных акциях в качестве "реквизита" или "живого щита" выразила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Несанкционированные акции опасны: если организаторы пренебрегают детьми, то кого они способны защитить? Берегите детей, детская жизнь бесценна", — передает слова Кузнецовой ее пресс-служба.
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Популярные комментарии
Это про того ребёнка, которым прикрылся координатор из кубла Навального, уходя за оцепление? Хм. А поддержу прокуратуру, пожалуй что.
6 августа, 13:52
Михаил Зубарев
5631215179
А больше они ничего не хотят? А давайте их самих лишим прав и мандатов. Умники какие!!!
6 августа, 13:57
Василий Кондратьев
79100585
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