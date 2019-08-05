Кузнецова возмутилась использованием детей на несанкционированных митингах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмущена тем, что несовершеннолетних в несанкционированных митингах используют как "реквизит" или "живой щит", сказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

По данным ГУ МВД России по Москве, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек. До этого полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.

В понедельник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что изучает четыре жалобы от родителей подростков, задержанных на митинге в субботу. По ее словам, они будут проверены, так как их содержание не всегда вызывает доверие.

"Дошли до края беспринципности: детей используют на несанкционированных митингах как "реквизит" или "живой щит". Это уже переходит все мыслимые и немыслимые границы. За пренебрежение детской безопасностью нужно нести ответственность. Еще раз: уличные беспорядки, несанкционированные акции опасны: если организаторы пренебрегают детьми, то кого они способны защитить? Берегите детей, детская жизнь бесценна", - передает слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Кузнецова не раз высказывала свою позицию относительно участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Ранее детский омбудсмен уже заявляла, что манипуляции детьми недопустимы, и просила "оставить детей в покое".