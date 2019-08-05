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РИА Новости

Кузнецова возмутилась использованием детей на несанкционированных митингах

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмущена тем, что несовершеннолетних в несанкционированных митингах используют как "реквизит" или "живой щит", сказали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
По данным ГУ МВД России по Москве, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек. До этого полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций.
В понедельник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что изучает четыре жалобы от родителей подростков, задержанных на митинге в субботу. По ее словам, они будут проверены, так как их содержание не всегда вызывает доверие.
"Дошли до края беспринципности: детей используют на несанкционированных митингах как "реквизит" или "живой щит". Это уже переходит все мыслимые и немыслимые границы. За пренебрежение детской безопасностью нужно нести ответственность. Еще раз: уличные беспорядки, несанкционированные акции опасны: если организаторы пренебрегают детьми, то кого они способны защитить? Берегите детей, детская жизнь бесценна", - передает слова Кузнецовой ее пресс-служба.
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Вчера, 19:22
Омбудсмен заявила о проверке жалоб на задержание детей на митинге в Москве
Кузнецова не раз высказывала свою позицию относительно участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Ранее детский омбудсмен уже заявляла, что манипуляции детьми недопустимы, и просила "оставить детей в покое".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек, причем некоторые, в том числе организаторы несогласованных акций, были задержаны повторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Анна КузнецоваМВД РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
В Сирии белые каски уже обкатали сценарий с детьми, пытаются применить его в России,, нечего возмущаться ищите заказчиков
5 августа, 23:04
Евгений Шевелев
1200101
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