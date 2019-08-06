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РИА Новости
Новости Подмосковья

Малый бизнес в Подмосковье подал более 100 заявок на финансовую поддержку

13:36, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 100 заявок от представителей малого и среднего бизнеса поступило в правительство Московской области в рамах второго конкурса на получение финансовой поддержки от региона, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Прием заявок проводился с 1 по 30 июля 2019 года. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, представители малого и среднего бизнеса подали 118 заявок на получение финансовой поддержки.
"Наибольшее количество заявок подано в Подольском, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах. Основной интерес бизнесменов вызывает финансовая поддержка модернизации производства. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга - 5 миллионов. Совокупный объем финансовой поддержки составит 250 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Хромова.
Одним из основных условий для участия в конкурсном отборе является отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
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