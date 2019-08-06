Украина до конца года должна выплатить 6,6 миллиарда долларов по госдолгу

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина должна до конца года выплатить по государственному долгу около 6,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте украинского минфина.
По данным минфина, за июнь госдолг страны вырос на $1,96 миллиарда долларов (2,5%) – до 80,35 миллиарда долларов.
"По прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 миллиардов гривен (около 6,6 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы.
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В апреле минфин сообщал, что Украина в 2019 году намерена выплатить 17 миллиардов долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, в первом квартале страна выплатила около 4,7 миллиарда долларов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце апреля говорил, что страна выходит из зоны риска экономического кризиса, так как соотношение госдолга и ВВП страны снижается. По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% ВВП с 71,8% ВВП по итогам 2017 года. Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что кабмин утвердил новую стратегию обслуживания гоcдолга, которая предусматривает снижение долга до 43% ВВП до 2022 года.