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РИА Новости

Украина до конца года должна выплатить 6,6 миллиарда долларов по госдолгу

13:25, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина должна до конца года выплатить по государственному долгу около 6,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте украинского минфина.
По данным минфина, за июнь госдолг страны вырос на $1,96 миллиарда долларов (2,5%) – до 80,35 миллиарда долларов.
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Украинский аналитик: госдолг Украины $80 млрд, но пугаться надо не этогоГосдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов, сообщил Минфин страны. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал эти цифры.
"По прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 миллиардов гривен (около 6,6 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы.
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В апреле минфин сообщал, что Украина в 2019 году намерена выплатить 17 миллиардов долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, в первом квартале страна выплатила около 4,7 миллиарда долларов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце апреля говорил, что страна выходит из зоны риска экономического кризиса, так как соотношение госдолга и ВВП страны снижается. По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% ВВП с 71,8% ВВП по итогам 2017 года. Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что кабмин утвердил новую стратегию обслуживания гоcдолга, которая предусматривает снижение долга до 43% ВВП до 2022 года.
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