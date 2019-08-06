Украина до конца года должна выплатить 6,6 миллиарда долларов по госдолгу

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Украина должна до конца года выплатить по государственному долгу около 6,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте украинского минфина.

По данным минфина, за июнь госдолг страны вырос на $1,96 миллиарда долларов (2,5%) – до 80,35 миллиарда долларов.

"По прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 миллиардов гривен (около 6,6 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы.

В апреле минфин сообщал, что Украина в 2019 году намерена выплатить 17 миллиардов долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, в первом квартале страна выплатила около 4,7 миллиарда долларов.