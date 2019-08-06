Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T13:24Z
https://ria.ru/20190806/1557213833.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/99/1556449933_0:89:3076:1819_1036x0_80_0_0_c3522298bf95ba0d47968f892a9007ab.jpg
РИА Новости

Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400

13:24, 6 августа 2019
449
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Безопасность Турции также является безопасностью НАТО и всего региона. Нет никакого доказательства, что С-400 представляют угрозу (для истребителей F-35). Надеюсь, что Трамп, демонстрируя правильный подход к С-400, не принесет в жертву наши отношения", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре
По его словам, покупка С-400 - это не стратегический, а торговый вопрос. "Мы предложили США обсуждение на всех уровнях, но не получили ответа", - добавил Эрдоган.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
2 августа, 13:30
Купленные Турцией С-400 не интегрируют в ПРО НАТО, заявил Столтенберг
541110
Обсудить 1
Дональд ТрампС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Венесуэла попросила у генсека ООН защиты от действий США
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии
Денежные купюры и монеты США и Украины
Украина до конца года должна выплатить 6,6 миллиарда долларов по госдолгу
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Эксперты прокомментировали блокировку США активов Венесуэлы
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019
В Гонконге задержали около 150 участников несанкционированных протестов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал вступление Китая в новый договор вместо ДРСМД "нереальным"
Самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США
Американский самолет провел разведку у границ Калининградской области
На улицах Пхеньяна
В КНДР прокомментировали учения США и Южной Кореи
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия не будет нигде размещать оружие первой, заявил Патрушев
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме назвали указ США об активах властей Венесуэлы рейдерством
Ядерные испытания на атолле Бикини
ВЦИОМ выяснил, какую страну россияне считают главной угрозой ядерной войны
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
США не представили фактов нарушения ДРСМД Россией, заявил Патрушев
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния