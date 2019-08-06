Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400

АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Безопасность Турции также является безопасностью НАТО и всего региона. Нет никакого доказательства, что С-400 представляют угрозу (для истребителей F-35). Надеюсь, что Трамп, демонстрируя правильный подход к С-400, не принесет в жертву наши отношения", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре

По его словам, покупка С-400 - это не стратегический, а торговый вопрос. "Мы предложили США обсуждение на всех уровнях, но не получили ответа", - добавил Эрдоган.