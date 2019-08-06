В Госдуме предложили увеличить командировочные для чиновников в десять раз

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" предложил увеличить размер суточных в командировках для госслужащих в десять раз.
Действующие выплаты в размере ста рублей депутат назвал рудиментом и архаизмом.
"Надо взять определенную норму. Есть средний чек в ресторане, в кафе, в столовой в субъекте. Опять-таки, человек же не может ездить по всему городу, приехав в субъект, и искать самую дешевую столовую".
Ранее стало известно, что Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок. Обращение направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Как пояснил РИА Новости председатель профсоюза Николай Водянов, нужно уравнять командировочные для госслужащих и работников негосударственных организаций и привязать их к реальным расходам.
По его словам, негосударственные организации могут платить командировочные на усмотрение руководителя: до 700 рублей без налога, свыше — выплачивая налог.