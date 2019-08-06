Госслужащие попросили увеличить размер командировочных

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок. Об этом сообщается на сайте профсоюза.
Обращение направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Согласно постановлению правительства от 2002 года, сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивается 100 рублей за каждый день командировки.
Как пояснил РИА Новости председатель профсоюза Николай Водянов, нужно уравнять командировочные для госслужащих и работников негосударственных организаций и привязать их к реальным расходам.
Он подчеркнул, что принцип финансирования госпредприятия подразумевает, что оно получает "денег строго ограниченное количество для компенсации убытков, возникающих в результате уставной деятельности".
"Речь идет о том, что вот так вот 100 рублей жестко, во-первых, это мало, а во-вторых, нельзя так ограничивать. Все должно быть расчетное в зависимости от того, куда человек едет, какая дифференциация", — добавил Водянов.
По его словам, негосударственные организации могут платить командировочные на усмотрение руководителя: до 700 рублей без налога, свыше — выплачивая налог.
Чиновники также имеют право на компенсацию расходов для найма жилья во время командировки, максимальный размер которой — 550 рублей в сутки. Однако при отсутствии подтверждающих документов они могут рассчитывать всего на 12 рублей.
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