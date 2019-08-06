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РИА Новости

Спасатели выяснят причину массовой гибели рыбы на озере в башкирском селе

12:56, 6 августа 2019
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© ГУ МЧС по Республике БашкортостанНа месте массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии
На месте массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии
© ГУ МЧС по Республике Башкортостан
УФА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели выясняют причину массовой гибели рыбы на озере в селе Башкирии, местным жителям запрещено купаться в водоеме, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ведомство 6 августа поступило сообщение о массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района.
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"Гибель рыбы подтверждена. На место направлена передвижная лаборатория для отбора проб воды и выяснения обстоятельств, ветеринары отобрали анализы… Создана комиссия по расследованию причин гибели рыбы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что до граждан, проживающих вблизи водоема, "доведена информация о складывающейся обстановке, запрете купания и выводе домашней птицы на водоем, вставлены запрещающие аншлаги".
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