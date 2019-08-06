Спасатели выяснят причину массовой гибели рыбы на озере в башкирском селе

На месте массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии

УФА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели выясняют причину массовой гибели рыбы на озере в селе Башкирии, местным жителям запрещено купаться в водоеме, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомство 6 августа поступило сообщение о массовой гибели рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района.

"Гибель рыбы подтверждена. На место направлена передвижная лаборатория для отбора проб воды и выяснения обстоятельств, ветеринары отобрали анализы… Создана комиссия по расследованию причин гибели рыбы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.