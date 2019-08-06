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РИА Новости

В Приамурье восстановили пятую часть дорог, пострадавших от паводка

12:53, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Дождевой паводок в Приамурье размыл и подтопил более 500 километров дорог в 15 районах, восстановлено, по данным на вторник, более 107 километров, сообщает минтранс региона.
Режим ЧС регионального значения из-за паводка введен в Амурской области 25 июля.
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"Дорожному хозяйству области нанесен существенный ущерб - размыто и подтоплено свыше 500 км дорог. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках Амурской области подтоплению и разрушению подверглись территории 15 районов. Восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных паводком и дождями", - говорится в информации.
Уточняется, что "в девяти районах еще есть участки, где нет проезда, 19 участков дорог регионального и местного значения закрыты, 13 мостов повреждено", по двум моста проезд обеспечен, а 11 подтоплены и непригодны для эксплуатации.
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
5 августа, 10:57
Власти Амурской области оценили предварительный ущерб от паводка
Со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерия Ухова сообщается, что в первую очередь от паводка пострадали Мазановский и Селемджинский районы области. Масштабный ущерб паводок нанес важной для региона трассе "Веденовка – Февральск". До сих пор нет проезда в Селемджинском районе к селу Норск.
"В первую очередь в районах, где переполненные реки разрушили дороги, дорожными организациями оперативно обеспечивается проезд для транспортных средств. Следующим этапом будет восстановление дорог, затем после дополнительного финансирования мы будем планировать ремонт мостов и отдельных участков. Восстановление дорог и расчет ущерба возможен только после окончательного схода воды, мы сможем выяснить весь объем разрушений", - приводятся в сообщении слова Ухова.
Замминистра уточнил, что даже если визуально дорога не повреждена, она переувлажнена и при движении большегрузов могут возникнуть новые повреждения.
"Кроме того, вода в реках спускается сейчас вниз по Амуру, готовятся Михайловский, Константиновский, Архаринский район – нас еще ожидает печальная статистика по разрушенным дорогам", - добавил Ухов.
Минтранс региона сообщает, что "при достаточном финансировании восстановление дорог и мостов начнется в текущем году и продолжится с учетом планирования работ в последующий дорожный сезон".
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
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Амур (река)Амурская областьПроисшествия
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