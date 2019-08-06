В Приамурье восстановили пятую часть дорог, пострадавших от паводка

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг - РИА Новости. Дождевой паводок в Приамурье размыл и подтопил более 500 километров дорог в 15 районах, восстановлено, по данным на вторник, более 107 километров, сообщает минтранс региона.

Режим ЧС регионального значения из-за паводка введен в Амурской области 25 июля.

"Дорожному хозяйству области нанесен существенный ущерб - размыто и подтоплено свыше 500 км дорог. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках Амурской области подтоплению и разрушению подверглись территории 15 районов. Восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных паводком и дождями", - говорится в информации.

Уточняется, что "в девяти районах еще есть участки, где нет проезда, 19 участков дорог регионального и местного значения закрыты, 13 мостов повреждено", по двум моста проезд обеспечен, а 11 подтоплены и непригодны для эксплуатации.

Со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерия Ухова сообщается, что в первую очередь от паводка пострадали Мазановский и Селемджинский районы области. Масштабный ущерб паводок нанес важной для региона трассе "Веденовка – Февральск". До сих пор нет проезда в Селемджинском районе к селу Норск.

"В первую очередь в районах, где переполненные реки разрушили дороги, дорожными организациями оперативно обеспечивается проезд для транспортных средств. Следующим этапом будет восстановление дорог, затем после дополнительного финансирования мы будем планировать ремонт мостов и отдельных участков. Восстановление дорог и расчет ущерба возможен только после окончательного схода воды, мы сможем выяснить весь объем разрушений", - приводятся в сообщении слова Ухова.

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Замминистра уточнил, что даже если визуально дорога не повреждена, она переувлажнена и при движении большегрузов могут возникнуть новые повреждения.

"Кроме того, вода в реках спускается сейчас вниз по Амуру, готовятся Михайловский, Константиновский, Архаринский район – нас еще ожидает печальная статистика по разрушенным дорогам", - добавил Ухов.