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РИА Новости

Глава ДНР призвал привлечь к ответственности нарушителей перемирия

12:39, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество заставить власти Украины выполнять требования минских соглашений и привлечь к ответственности тех, кто нарушает перемирие в Донбассе.
Ранее сообщалось, что в понедельник украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия школу №30 в подконтрольной ДНР Горловке.
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"Мы призываем мировое сообщество заставить Киев выполнять минские соглашения, принудить украинские вооруженные формирования к миру, привлечь к ответственности всех военных преступников, несущих смерть и разрушения на нашу землю", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.
Кроме того, Пушилин добавил, что это не первый случай нарушения силовиками перемирия в Донбассе, при этом в большинстве случае страдают объекты гражданской инфраструктуры. "Обстрелы со стороны вооруженных сил Украины ведутся фактически ежедневно, страдают мирные граждане", - сказал Пушилин.
Он добавил, что все призывы и обещания украинских чиновников в отношении мирных инициатив на фоне данных фактов являются циничной и неприкрытой ложью.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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