Глава ДНР призвал привлечь к ответственности нарушителей перемирия

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество заставить власти Украины выполнять требования минских соглашений и привлечь к ответственности тех, кто нарушает перемирие в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в понедельник украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия школу №30 в подконтрольной ДНР Горловке.

"Мы призываем мировое сообщество заставить Киев выполнять минские соглашения, принудить украинские вооруженные формирования к миру, привлечь к ответственности всех военных преступников, несущих смерть и разрушения на нашу землю", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы ДНР.

Кроме того, Пушилин добавил, что это не первый случай нарушения силовиками перемирия в Донбассе, при этом в большинстве случае страдают объекты гражданской инфраструктуры. "Обстрелы со стороны вооруженных сил Украины ведутся фактически ежедневно, страдают мирные граждане", - сказал Пушилин.