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РИА Новости

Генсек НАТО назвал причину воссоединения Крыма с Россией

12:39, 6 августа 2019
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текст его выступления опубликован на сайте альянса.
По словам генсека альянса, сегодня страны — участницы НАТО чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. Одним из главных вызовов Столтенберг назвал соревнование великих держав.
"Мы видим его последствия от Крыма <...> до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", — заявил Столтенберг.
По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок".
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"Расписка в незнании России"

Как считает директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев, слова Столтенберга отражают известное со времен Первой Мировой войны клише о величии и империализме, характеризующее именно западные державы.
"Россия - великая держава, но в совершенно ином смысле, в смысле своей миротворческой деятельности и нетерпимости к любым нарушениям Ялтинского мирового порядка. Очередная расписка в незнании России и непонимании ее мотивов", - сказал эксперт РИА Новости.
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В свою очередь, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил, что Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, а на основании волеизъявления крымчан.
"Крым на протяжении более 20 лет, находясь в составе Украины, тяготел к Российской Федерации. Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова ", — сказал он РИА Новости.
По его мнению, никто не мог повлиять на волеизъявление крымского народа, самостоятельно и осознанно связавшего свое будущее с Россией.
"Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость. Тот, кто не верит тому, что произошло в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех", — заключил Гемпель.
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"Чем хуже отношения, тем больше денег"

Позицию Столтенберга также оценил независимый политолог Александр Сафонов. По его мнению, сейчас Россия для НАТО — главный повод и причина существования.
"Поэтому любые заявления чиновников НАТО надо воспринимать в том плане, что эскалация отношений между США и Россией, Европой и Россией прямо влияет на финансирование всей этой структуры", ‒ отметил Сафонов в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, своими заявлениями Столтенберг ищет новые источники финансирования.
"Чем хуже отношения, тем больше денег", - заключил он.
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