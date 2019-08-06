В Нижнем Тагиле готовят к операции ребенка, в которого выстрелил мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Состояние семилетнего мальчика, которому в голову выстрелил житель Нижнего Тагила, стабилизировалось, его готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.
В понедельник 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. Служба медицины катастроф санитарной авиацией доставила пострадавшего ребенка из Нижнего Тагила в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии.
"Состояние крайней степени тяжести. Его сегодня должны прооперировать. Состояние стабилизировалось, взяли операционную", - сказала собеседница агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Также, как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции подразделения дознания отдела №18 УМВД по Нижнему Тагилу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").