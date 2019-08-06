В Нижнем Тагиле готовят к операции ребенка, в которого выстрелил мужчина

В понедельник 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. Служба медицины катастроф санитарной авиацией доставила пострадавшего ребенка из Нижнего Тагила в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии.