Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T12:33Z
https://ria.ru/20190806/1557211113.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152005/17/1520051769_0:0:1158:652_1036x0_80_0_0_0ebcfa5b3010a8906a00bcc2c2e318d6.jpg
РИА Новости

Мухи-мутанты помогут ученым из России раскрыть секреты долголетия

12:33, 6 августа 2019
1326
© Фото : Muhammad Mahdi KarimДрозофила
Дрозофила
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
Дрозофила
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Генетики из России и специалисты компании Insilico Medicine раскрыли секреты работы одной из мутаций, значительно продлившей жизнь мушкам-дрозофилам и сделавшей их невероятно живучими. Эти данные помогут понять, как работает старение и как его можно замедлить, пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что эта мутация, отключение одной из копий гена E(z), вызывает глобальную перестройку метаболизма организма. Она влияет на метаболизм углеводов, жиров и нуклеотидов, а также на активность генов иммунитета и регуляцию биосинтеза белков", — рассказывает Алексей Москалев из Московского Физтеха, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы среди ученых заново возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер, и что его контролирует своеобразная "программа смерти" - определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.
Другие ученые полагают, что старение является абсолютно случайным процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках, который приводит к накоплению в организме так называемых "престарелых" клеток, прекращающих участие в жизнедеятельности организма из-за появления мутаций в их ДНК или достижения пределов деления. Их удаление из организма червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.
Биообразцы в криопробирках
29 мая 2017, 14:01
Сонная артерия "выдает" биологический возраст человека, заявляют ученые
Вне зависимости от того, какой точки они придерживаются, и те, и другие ученые уже много лет пытаются открыть гены, непосредственно связанные с процессом одряхления тела, и изучают их работу в надежде на то, что старение удастся затормозить или повернуть вспять.
К примеру, десять лет назад генетики из США обнаружили, что появление мутаций в одной из копий гена E(z), отвечающего за "переупаковку" ДНК, продлило жизнь обычным мушкам-дрозофилам примерно на треть и при этом сделало их гораздо более стойкими к действию оксидантов и пестицидов.
Как именно работает это изменение в структуре ДНК, биологи не знали, что мешало пониманию того, как данный эффект можно воспроизвести и среди людей. Москалев и его коллеги по МФТИ, Институту молекулярной биологии РАН и Институту биологии УрО РАН в Сыктывкаре заполнили этот пробел, проследив за работой генов в клетках мух-мутантов.
Для этого ученые вырастили несколько популяций подобных насекомых и их обычных сородичей, не обладающей поврежденной копией гена E(z), и сравнили то, как отличается набор РНК-молекул, синтезируемых в ядре их клеток и считываемых при сборке различных белков. Параллельно ученые изучили то, какие другие эффекты, помимо долгой жизни, приносит эта мутация.

"Известно, что увеличение продолжительности жизни дрозофил за счет мутаций часто сопровождается снижением репродуктивной способности. Однако в нашем случае, напротив, наблюдалось повышение плодовитости самок-мутантов во всех возрастных группах", — продолжает Москалев.

Как оказалось, все подобные эффекты были связаны с тем, что отключение одного гена радикально изменило работу всего генома насекомого. В общей сложности ученые смогли выделить 239 генов, чья активность сильно повысилась или понизилась у дрозофил после повреждения E(z). Менее значимые изменения затронули еще шесть сотен участков генома.
Лабораторные исследования
1 декабря 2016, 13:24
Ученые из России заставят компьютер дать человеку ключ к бессмертиюБиологи из МФТИ и ученые из компании InSilico создали компьютерную программу, анализирующую эффективность средств, продлевающих жизнь, и проверили семь десятков недавно найденных "элексиров вечной жизни".
Эти гены были связаны с различными метаболическими процессами, реакцией на стресс и повреждение ДНК, активацией врожденного иммунитета, а также с нейтрализацией и переработкой различных чужеродных и просто вредных молекул.
Дальнейшее изучение этих генов, а также открытие других участков ДНК, связанных с долголетием, поможет ученым вырастить таких дрозофил-"мутантов", которые бы жили значительно дольше, чем самые долгоживущие особи этого вида. Эту задачу Москалев и его коллеги попытаются решить в самое ближайшее время.
1311000
Обсудить 1
генетикадолголетиеЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаМосковский физико-технический институтРоссийская академия наукРоссияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Суздальский кремль и жилые дома города
Российские археологи нашли, откуда пошла Северо-Восточная Русь
РИА
Новости
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Лента
новостей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Крупные водоросли оказались главными борцами с глобальным потеплением
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Врачи
В Нижнем Тагиле готовят к операции ребенка, в которого выстрелил мужчина
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния