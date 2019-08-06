В Госдуме назвали указ США об активах властей Венесуэлы рейдерством

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал рейдерством указ США о блокировке активов властей Венесуэлы и заявил, что Вашингтон проявляет себя как ненадежный партнер.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
"Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство. Вашингтон таким образом проявляет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом. Подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву", - сказал Слуцкий РИА Новости.
По его словам, США продолжают методами "экономического терроризма" вмешиваться в дела суверенного государства и оказывать давление с целью смены властей в Венесуэле.
"(Николас) Мадуро по-прежнему остается единственным легитимным и законно избранным президентом. Смена власти в любой стране должна проводиться цивилизованно и путем выборов, а не с помощью навязывания народу Венесуэлы самозванца (Хуана) Гуаидо, воспитанного и благословленного Вашингтоном", - отметил глава думского комитета.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.