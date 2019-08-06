В Госдуме назвали указ США об активах властей Венесуэлы рейдерством

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал рейдерством указ США о блокировке активов властей Венесуэлы и заявил, что Вашингтон проявляет себя как ненадежный партнер.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

"Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство. Вашингтон таким образом проявляет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом. Подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву", - сказал Слуцкий РИА Новости.

По его словам, США продолжают методами "экономического терроризма" вмешиваться в дела суверенного государства и оказывать давление с целью смены властей в Венесуэле.

"(Николас) Мадуро по-прежнему остается единственным легитимным и законно избранным президентом. Смена власти в любой стране должна проводиться цивилизованно и путем выборов, а не с помощью навязывания народу Венесуэлы самозванца (Хуана) Гуаидо, воспитанного и благословленного Вашингтоном", - отметил глава думского комитета.