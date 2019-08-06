В Хабаровском крае два человека погибли и пять пострадали в ДТП с иномаркой

ХАБАРОВСК, 6 авг - РИА Новости. Иномарка съехала с трассы в Хабаровском крае и врезалась в деревья, два человека погибли, пятеро пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД региона во вторник.
"Авария произошла рано утром на трассе недалеко от поселка Хурмули Солнечного района. По предварительным данным, водитель, у которого не было прав на управление машиной, превысил скорость, съехал на обочину дороги и врезался в деревья. Он и 17-летняя девушка погибли. Пять человек получили травмы, из них двое госпитализированы", - сообщили в ГИБДД.
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Как уточнил собеседник, в больнице находятся двое 17-летних юношей. В машине также была 13-летняя девочка и еще двое совершеннолетних людей. Погибшему водителю было 33 года.
По словам собеседника, на месте работают эксперты и следователи ГИБДД.