В Хабаровском крае два человека погибли и пять пострадали в ДТП с иномаркой

"Авария произошла рано утром на трассе недалеко от поселка Хурмули Солнечного района. По предварительным данным, водитель, у которого не было прав на управление машиной, превысил скорость, съехал на обочину дороги и врезался в деревья. Он и 17-летняя девушка погибли. Пять человек получили травмы, из них двое госпитализированы", - сообщили в ГИБДД.