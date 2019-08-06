Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T11:48Z
https://ria.ru/20190806/1557209476.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155614/95/1556149537_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f8a7cd0c0e3c0d831153f4a5da02a202.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае два человека погибли и пять пострадали в ДТП с иномаркой

11:48, 6 августа 2019
391
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 авг - РИА Новости. Иномарка съехала с трассы в Хабаровском крае и врезалась в деревья, два человека погибли, пятеро пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД региона во вторник.
"Авария произошла рано утром на трассе недалеко от поселка Хурмули Солнечного района. По предварительным данным, водитель, у которого не было прав на управление машиной, превысил скорость, съехал на обочину дороги и врезался в деревья. Он и 17-летняя девушка погибли. Пять человек получили травмы, из них двое госпитализированы", - сообщили в ГИБДД.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
Вчера, 09:04
Крупные ДТП в России в 2019 году
Как уточнил собеседник, в больнице находятся двое 17-летних юношей. В машине также была 13-летняя девочка и еще двое совершеннолетних людей. Погибшему водителю было 33 года.
По словам собеседника, на месте работают эксперты и следователи ГИБДД.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
001000
Обсудить 0
Солнечный районПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера
РИА
Новости
Лошадь
Суд Барнаула рассмотрит дело конюха, по вине которого пострадал подросток
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Полиция возбудила дело о нарушении ПДД после ДТП под Рязанью
Автомобиль Следственного комитета России
В Коми двое детей утонули во время рыбалки
Лента
новостей
Полиция
Полиция Петербурга проверит видео, где отец усмиряет дочь с помощью скотча
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В региональном минздраве уточнили число погибших при ДТП под Рязанью
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей на Тверской улице в Москве. 6 августа 2019
В Москве на Тверской улице столкнулись четыре автомобиля
Скорая помощь, Индия
В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме
Вертолет Ми-8
В Красноярском крае частный самолет не выходит на связь
Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
При тушении степного пожара в Казахстане погибли три человека
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
На Урале шестые сутки ищут мужчину с младенцем из перевернувшейся лодки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленинградской области похитили директора детсада
Место взрыва в Кабуле
В Кабуле два человека погибли в результате взрыва
Участники протеста в Гонконге
В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния