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РИА Новости

В Госдуме поблагодарили НАТО за "помощь" в воссоединении Крыма с Россией

11:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Крым воссоединился с Россией вследствие желания крымчан вернуться на свою историческую родину и государственного переворота на Украине, организованного при поддержке стран-участниц НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Политолог прокомментировал слова генсека НАТО о возврате Крыма
"Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран-участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", - сказал Бальбек.
По его словам, проведение крымского референдума в 2014 году стало точкой опоры российской политики для защиты населения, которое искренне выразило желание стать частью России.
"Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", - добавил депутат.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
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"Чем хуже отношения…" Зачем в НАТО говорят про КрымГенсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Госдума РФНАТОКрымЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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