В Госдуме поблагодарили НАТО за "помощь" в воссоединении Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Крым воссоединился с Россией вследствие желания крымчан вернуться на свою историческую родину и государственного переворота на Украине, организованного при поддержке стран-участниц НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

"Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран-участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", - сказал Бальбек.

По его словам, проведение крымского референдума в 2014 году стало точкой опоры российской политики для защиты населения, которое искренне выразило желание стать частью России.

"Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", - добавил депутат.