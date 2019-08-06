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РИА Новости

Воздушное пространство в районе горевшего склада под Ачинском открыли

11:36, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкНа территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
© РИА Новости / Ольга Халманова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушное пространство в районе горевшего военного склада под Ачинском в Красноярском крае открыли, сообщили в Минобороны России.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Ранее в МО РФ сообщили, что пожар на военном складе ликвидирован, очагов открытого горения нет.
"Воздушное пространство в районе Ачинского района Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 километров в воздушном пространстве Ачинска, сняты", - говорится в сообщении.
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