Воздушное пространство в районе горевшего склада под Ачинском открыли

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Ранее в МО РФ сообщили, что пожар на военном складе ликвидирован, очагов открытого горения нет.