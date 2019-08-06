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РИА Новости

В Китае предупредили о последствиях решения Минфина США

11:10, 6 августа 2019
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© AP Photo / Vincent ThianЗдание Народного банка Китая в Пекине
Здание Народного банка Китая в Пекине
© AP Photo / Vincent Thian
Здание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Решение США признать Китай валютным манипулятором приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая.
"Это не только самым серьезным образом подорвет международный финансовый порядок, приведет к потрясениям на финансовом рынке, но также создаст огромные препятствия для восстановления международной торговли и мировой экономики", - говорится в заявлении китайского ЦБ.
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Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.
Центробанк Китая подчеркнул, что США, не учитывая фактов, без всяких оснований приклеили Китаю ярлык валютного манипулятора, что причинит вред как США, так и всем остальным.
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Вчера, 10:13
"Победителей не будет". Экономист о торговой войне США и КитаяКитай объявил о приостановке закупок сельхозпродукции из США. Профессор кафедры мировой экономики ДВФУ Тагир Хузиятов в эфире радио Sputnik предположил, когда закончится это противостояние Пекина и Вашингтона.
"Эта политика односторонних действий также подрывает международный многосторонний консенсус относительно валютных курсов, окажет крайне негативное влияние на стабильный режим работы международной валютной системы. В конечном итоге США будут сами расплачиваться за содеянное", - добавили в Народном банке Китая.
Китайская сторона призвала США одуматься, пока не поздно, осознать свои ошибки и вернуться на правильный путь.
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