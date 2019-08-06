В Китае предупредили о последствиях решения Минфина США

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Решение США признать Китай валютным манипулятором приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая.

"Это не только самым серьезным образом подорвет международный финансовый порядок, приведет к потрясениям на финансовом рынке, но также создаст огромные препятствия для восстановления международной торговли и мировой экономики", - говорится в заявлении китайского ЦБ.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.

Центробанк Китая подчеркнул, что США, не учитывая фактов, без всяких оснований приклеили Китаю ярлык валютного манипулятора, что причинит вред как США, так и всем остальным.

"Эта политика односторонних действий также подрывает международный многосторонний консенсус относительно валютных курсов, окажет крайне негативное влияние на стабильный режим работы международной валютной системы. В конечном итоге США будут сами расплачиваться за содеянное", - добавили в Народном банке Китая.