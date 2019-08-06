Политолог прокомментировал слова генсека НАТО о возврате Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах присоединения Крыма к России отражает известное со времен Первой мировой войны клише о величии и империализме, характеризующее именно западные державы, заявил РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.
Столтенберг ранее заявил, что присоединение Крыма к России — одно из последствий "соперничества великих держав". Соответствующее заявление, которое генсек сделал во время выступления в Новой Зеландии, опубликовано на сайте НАТО.
"Столтенберг просто приписывает России знакомые ему инстинкты внешнеполитического поведения викингов и англосаксов. Great power rivalry — это клише из учебников по истории Первой мировой. За признанием "величия" стоит обвинение в империализме, которое в гораздо большей степени характеризует поведение представляемых Йенсом Столтенбергом держав и блоков. Россия — великая держава, но в совершенно ином смысле, в смысле своей миротворческой деятельности и нетерпимости к любым нарушениям Ялтинского мирового порядка. Очередная расписка в незнании России и непонимании ее мотивов", — сказал Чихарев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".