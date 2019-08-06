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РИА Новости

Политолог прокомментировал слова генсека НАТО о возврате Крыма

10:41, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники митинга, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке
Участники митинга, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники митинга, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах присоединения Крыма к России отражает известное со времен Первой мировой войны клише о величии и империализме, характеризующее именно западные державы, заявил РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.
Столтенберг ранее заявил, что присоединение Крыма к России — одно из последствий "соперничества великих держав". Соответствующее заявление, которое генсек сделал во время выступления в Новой Зеландии, опубликовано на сайте НАТО.
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"Столтенберг просто приписывает России знакомые ему инстинкты внешнеполитического поведения викингов и англосаксов. Great power rivalry — это клише из учебников по истории Первой мировой. За признанием "величия" стоит обвинение в империализме, которое в гораздо большей степени характеризует поведение представляемых Йенсом Столтенбергом держав и блоков. Россия — великая держава, но в совершенно ином смысле, в смысле своей миротворческой деятельности и нетерпимости к любым нарушениям Ялтинского мирового порядка. Очередная расписка в незнании России и непонимании ее мотивов", — сказал Чихарев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
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"Чем хуже отношения…" Зачем в НАТО говорят про КрымГенсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.
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Севастопольский государственный университетНАТОКрымООНЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВ мире
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