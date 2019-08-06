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РИА Новости

ВКС приняли на управление запущенный с Байконура спутник Минобороны

10:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Старт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Запущенный с Байконура спутник Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.
Там отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2539".
В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он не назвал спутник, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".
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В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018 года.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" разработаны предприятием "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева по контракту с Минобороны РФ на базе платформы "Экспресс-2000". Они равномерно размещены на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров), что обеспечивает глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.
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Воздушно-космические силы РоссииКосмос - РИА Наука
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