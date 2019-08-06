Ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Пуск осуществили во вторник в 00:56 по московскому времени. Через пять минут наземные средства ВКС приняли ракету на сопровождение. В 01:06 ее головная часть с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником успешно отделилась от третьей ступени.

Позднее в Минобороны сообщили об успешном выводе аппарата на орбиту.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил Игорь Морозов сообщил, что в 2019 году пройдет последний запуск российского военного спутника с Байконура, после чего все старты переведут на Плесецк.

Он не назвал имя аппарата, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".

В мае министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три таких аппарата вывели на орбиту в августе 2017-го, апреле и декабре 2018-го.