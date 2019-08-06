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РИА Новости

Ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

01:13, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Протон-М"
Старт ракеты-носителя Протон-М
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Старт ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Пуск осуществили во вторник в 00:56 по московскому времени. Через пять минут наземные средства ВКС приняли ракету на сопровождение. В 01:06 ее головная часть с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником успешно отделилась от третьей ступени.
Позднее в Минобороны сообщили об успешном выводе аппарата на орбиту.
Отмечается, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
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В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил Игорь Морозов сообщил, что в 2019 году пройдет последний запуск российского военного спутника с Байконура, после чего все старты переведут на Плесецк.
Он не назвал имя аппарата, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".
В мае министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что до конца года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три таких аппарата вывели на орбиту в августе 2017-го, апреле и декабре 2018-го.
Спутники "Благовест" равномерно размещены на геостационарной орбите, что обеспечивает глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.
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