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РИА Новости

Минсельхоз получил права на товарный знак органической продукции

10:22, 6 августа 2019
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© предоставлено пресс-службой Минсельхоза РоссииТоварный знак органической продукции
Товарный знак органической продукции
© предоставлено пресс-службой Минсельхоза России
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ получил исключительные права на товарный знак органической продукции, свидетельство было выдано Роспатентом, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Официальный знак российской органической продукции будет представлять собой белый лист на зеленом фоне с надписью "Органик" на кириллице и латинице. Наличие данного знака на товаре будет информировать потребителей о том, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия", - говорится в сообщении.
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Закон об органической продукции в России вступает в силу с 2020 года. Минсельхоз указывает, что в настоящее время идет разработка подзаконных актов, в том числе о ведении реестра производителей органической продукции. Кроме того, разработано несколько ГОСТов.
"Внедрение единого образца маркировки будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, добавляет министерство, создание российских защищенных брендов органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции в комплексе с иными мерами, предусмотренными правительством РФ и Минсельхозом, позволит решить задачи по увеличению экспорта сельхозпродукции, а также повысит качество продовольствия.
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РоспатентМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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