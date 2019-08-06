Минсельхоз получил права на товарный знак органической продукции

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ получил исключительные права на товарный знак органической продукции, свидетельство было выдано Роспатентом, говорится в сообщении Минсельхоза.

"Официальный знак российской органической продукции будет представлять собой белый лист на зеленом фоне с надписью "Органик" на кириллице и латинице. Наличие данного знака на товаре будет информировать потребителей о том, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия", - говорится в сообщении.

Закон об органической продукции в России вступает в силу с 2020 года. Минсельхоз указывает, что в настоящее время идет разработка подзаконных актов, в том числе о ведении реестра производителей органической продукции. Кроме того, разработано несколько ГОСТов.

"Внедрение единого образца маркировки будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны", - отмечается в сообщении.