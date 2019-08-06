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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму

10:01, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. КПРФ в субботу, 17 августа, на площади Революции проведёт согласованную акцию в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму, говорится в сообщении на сайте партии.
"ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций 17 августа проводят массовую протестную акцию "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в акции примут участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики, общественные деятели.
Кроме того, в среду, 7 августа у здания Центральной избирательной комиссии состоится встреча избирателей с кандидатами от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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"В ходе встречи кандидаты озвучат требования к (председателю ЦИК) Элле Памфиловой в своём "Заявлении сорока пяти (число кандидатов в МГД от КПРФ)", - отмечается в сообщении.
Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ 1 июля пожаловались в ЦИК в связи с тем, что им отказали в возможности присутствовать при проверке подписей, собранных для регистрации других кандидатов. Позже председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил, что они не допущены к проверке подписей своих соперников, поскольку в этой процедуре по закону не могут участвовать кандидаты от парламентских партий, освобожденные от необходимости собирать подписи.
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