КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму

"ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций 17 августа проводят массовую протестную акцию "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 7 августа у здания Центральной избирательной комиссии состоится встреча избирателей с кандидатами от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу.

Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ 1 июля пожаловались в ЦИК в связи с тем, что им отказали в возможности присутствовать при проверке подписей, собранных для регистрации других кандидатов. Позже председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил, что они не допущены к проверке подписей своих соперников, поскольку в этой процедуре по закону не могут участвовать кандидаты от парламентских партий, освобожденные от необходимости собирать подписи.