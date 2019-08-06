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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса

09:09, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 6 авг - РИА Новости. Лесные пожары за сутки прошли почти 15,3 тысячи гектаров территорий на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"По состоянию на 6 августа площадь, пройденная огнем за сутки, составила 15 276 гектаров", - говорится в сообщении.
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За сутки на землях лесного фонда в ДФО возникло 13 лесных пожаров. С учетом уже действующих очагов всего в округе полыхало 223 возгорания: 132 в Якутии, 54 в Забайкальском крае, 25 в Бурятии, 8 в Хабаровском крае, 2 в Амурской области, по 1 на Камчатке и в Чукотке.
Потушено 12 пожаров. К утру вторника горело 211 очагов.
Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Якутии и в одном районе Бурятии. Особый противопожарный режим в лесах действует в ряде районов Забайкальского края, Бурятии, Хабаровского края, Якутии, Колымы, Чукотки и Камчатки.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 6 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 140 247 гектаров.
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