На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК , 6 авг - РИА Новости. Лесные пожары за сутки прошли почти 15,3 тысячи гектаров территорий на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"По состоянию на 6 августа площадь, пройденная огнем за сутки, составила 15 276 гектаров", - говорится в сообщении.

За сутки на землях лесного фонда в ДФО возникло 13 лесных пожаров. С учетом уже действующих очагов всего в округе полыхало 223 возгорания: 132 в Якутии, 54 в Забайкальском крае, 25 в Бурятии, 8 в Хабаровском крае, 2 в Амурской области, по 1 на Камчатке и в Чукотке.

Потушено 12 пожаров. К утру вторника горело 211 очагов.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Якутии и в одном районе Бурятии. Особый противопожарный режим в лесах действует в ряде районов Забайкальского края, Бурятии, Хабаровского края, Якутии, Колымы, Чукотки и Камчатки.