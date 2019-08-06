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РИА Новости

В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском

08:54, 6 августа 2019
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© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе
Взрыв в Ачинском районе
© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтакте
АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты будут тушить пожар на складе артиллерийских боеприпасов в Красноярском крае, к концу дня возгорание должны ликвидировать. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолетов Ил-76 и вертолеты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара – ред.)", - сказал он.
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Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.
Авиагруппировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, была создана в регионе для тушения лесных пожаров.
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