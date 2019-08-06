Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в Азии

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США разместят в АТР ракеты средней дальности наземного базирования, говорится в заявлении МИД КНР, полученном РИА Новости.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия договора РСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. В воскресенье Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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"Китай не собирается безучастно смотреть как нашим интересам наносится ущерб, а тем более не позволит, чтобы какое бы то ни было государство устраивало беспорядок возле нашего порога, мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности", - говорится в заявлении.
В МИД КНР также подчеркнули, что размещение американских ракет в АТР крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности.
"Мы надеемся на то, что американская сторона будет осмотрительна в своих действиях, не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе и подрывающих международный и региональный мир", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.