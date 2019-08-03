Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности заявил, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, сообщает агентство Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности заявил, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, сообщает агентство Рейтер

"Да, я бы хотел этого", — цитирует агентство ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.

"Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", — добавил он.

ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году. Они обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В начале этого года президент Дональд Трамп объявил, что США в одностороннем порядке выходят из договора из-за того, что Россия якобы не соблюдает его условия. В частности, претензии предъявлялись к российской ракете 9М729. В Москве эти обвинения отвергли, подчеркнув, что характеристики ракеты не нарушают параметров соглашения.

В результате Россия зеркально ответила на действия США и объявила о приостановке ДРСМД. Через полгода, 2 августа, договор окончательно прекратил действие.

Теперь единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году. Его срок истекает в феврале 2021 года, и, как заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, американская администрация вряд ли будет его продлевать.