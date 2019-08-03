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РИА Новости

Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии

Вчера, 13:46
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CC0 / TSGT Rob Marshall / Самоходный ракетный комплекс "Грифон" ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
CC0 / TSGT Rob Marshall /
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности заявил, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, сообщает агентство Рейтер.
"Да, я бы хотел этого", — цитирует агентство ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения.
"Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", — добавил он.

ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году. Они обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В начале этого года президент Дональд Трамп объявил, что США в одностороннем порядке выходят из договора из-за того, что Россия якобы не соблюдает его условия. В частности, претензии предъявлялись к российской ракете 9М729. В Москве эти обвинения отвергли, подчеркнув, что характеристики ракеты не нарушают параметров соглашения.
В результате Россия зеркально ответила на действия США и объявила о приостановке ДРСМД. Через полгода, 2 августа, договор окончательно прекратил действие.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
2 августа, 13:50
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Теперь единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году. Его срок истекает в феврале 2021 года, и, как заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, американская администрация вряд ли будет его продлевать.
Россия неоднократно выражала готовность обсудить этот вопрос. Трамп же говорил о том, что необходимо выработать новое ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДСШАВ мире
Популярные комментарии
Не живётся им спокойно на своём континенте..... Провокаторы!
3 августа, 14:04
Арсений Понфиленко
17200091240
Нам бы тоже не помешало бы разместить ракеты на Кубе... Мало ли что?..
3 августа, 14:16
Aaz1970
175200010
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