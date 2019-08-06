В Хабаровске организовали постоянные дежурства спасателей из-за паводка

ХАБАРОВСК, 6 авг - РИА Новости. Постоянные дежурства спасателей организованы в связи с паводком в Хабаровске и на островных территориях, где Амур затапливает дачные участки, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

По информации МЧС, во вторник утром уровень Амура у Хабаровска достиг 458 сантиметров, поднявшись за сутки на 16 сантиметров. В течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 сантиметров. На островах в зоне подтопления оказалось 250 участков.

"Дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть свои наделы, или в другой экстренной ситуации. Также ежедневно проводится осмотр и беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полуторачасовой готовности находится аэромобильная группировка хабаровских спасателей численностью около 100 человек. В их распоряжении лодки, аварийно-спасательный и шанцевый инструмент, световые башни, мотопомпы. В случае необходимости они могут быть оперативно направлены в районы со сложной обстановкой.

Сообщается также, что в ближайшее время у Хабаровска планируется развернуть посты по постоянному мониторингу уровней воды с передачей информации в режиме онлайн в оперативный штаб регионального главка МЧС.

По информации спасателей, подтопленных жилых домов в крае нет. Отселение жителей населенных пунктов не проводилось. В районе имени Лазо рекой Кия подтоплено шесть огородов в селах Полетное и Петровичи. Рекой Уссури в селе Корсаково-2 подтопленными остаются 12 частных подворий.