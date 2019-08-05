На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Как уточнил собеседник агентства, в понедельник будет сформирована межведомственная комиссия. В нее войдут представители администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые смогут быстро корректировать планы в случае изменения обстановки.
В понедельник уровень Амура у Хабаровска превысил 443 сантиметра. Паводок добрался до островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Подтоплены десятки дач.
На островах работают оперативные группы МЧС и пожарно-спасательной части.
Оперативный ежедневный #прогноз возможных #ЧС в #Хабаровском_крае на 05.08.2019 г. https://t.co/mKo5lPrGaH pic.twitter.com/MxGldwhRKA— МЧС Хабаровского края (@gupress27) 4 августа 2019 г.
По данным Дальневосточного управления Росгидромета, волна паводка достигнет города 12-14 августа, вода поднимется до отметки в 600 сантиметров.
Кроме того, опасения вызывают объемы воды, поступающей в Амур из его притока китайской реки Сунгари. Сейчас в приграничных районах КНР также идут обильные дожди.