На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Как уточнил собеседник агентства, в понедельник будет сформирована межведомственная комиссия. В нее войдут представители администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые смогут быстро корректировать планы в случае изменения обстановки.

В понедельник уровень Амура у Хабаровска превысил 443 сантиметра. Паводок добрался до островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Подтоплены десятки дач.

На островах работают оперативные группы МЧС и пожарно-спасательной части.

По данным Дальневосточного управления Росгидромета, волна паводка достигнет города 12-14 августа, вода поднимется до отметки в 600 сантиметров.