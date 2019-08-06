Один пострадавший в ДТП под Рязанью находится в крайне тяжелом состоянии

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из восьми пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом в Рязанской области находится в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель региональной медицины катастроф.

По данным полиции, столкновение микроавтобуса и легковушки произошло в 5.20 на 404-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. Шесть человек погибли, восемь получили травмы. Как сообщили в ГИБДД РФ, автобус направлялся в Таджикистан. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами этой страны.

"Один человек в крайне тяжелом состоянии, один тяжелый, и шесть человек – средней тяжести", - сказала собеседница.