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РИА Новости

Один пострадавший в ДТП под Рязанью находится в крайне тяжелом состоянии

08:37, 6 августа 2019
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
© Фото : МЧС России
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из восьми пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом в Рязанской области находится в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель региональной медицины катастроф.
По данным полиции, столкновение микроавтобуса и легковушки произошло в 5.20 на 404-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области. Шесть человек погибли, восемь получили травмы. Как сообщили в ГИБДД РФ, автобус направлялся в Таджикистан. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами этой страны.
Скорая помощь
Вчера, 07:59
Названа предварительная причина ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
"Один человек в крайне тяжелом состоянии, один тяжелый, и шесть человек – средней тяжести", - сказала собеседница.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть 13-летний ребенок. По словам собеседницы, он в состоянии средней тяжести, прооперирован.
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