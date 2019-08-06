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РИА Новости

При тушении степного пожара в Казахстане погибли три человека

07:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Михеев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан
© РИА Новости / Павел Михеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС Республики Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро получили ожоги в ходе тушения степного пожара в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила пресс-служба МВД республики.
"При тушении степного пожара в горной местности… Алматинской области 5 августа погибли три человека, один из них работник Жаркентского учреждения лесного хозяйства, два местных жителя, которые самоотверженно боролись со стихией", - сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе министерства.
Кроме того, по данным ведомства, "семь человек получили ожоги различной степени тяжести, из них один человек сломал ногу". "Пострадавших доставили на вертолете в село Лесновка с дальнейшей госпитализацией в центральную районную больницу города Жаркент", - информирует пресс-служба.
По данным МВД, тушение пожара продолжается. На месте событий находятся более 13 единиц специальной техники и 59 человек личного состава департаментов по ЧС и полиции региона, а также Жаркентского государственного лесного учреждения. Кроме того, в ликвидации очага возгорания, наряду с пожарными и сотрудниками полиции, были задействованы добровольные противопожарные формирования, образованные из местных жителей.
Согласно сообщению, борьба с огнем осложняется труднодоступностью горной местности, в связи с чем к тушению был привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В связи с отсутствием водоема для забора воды, воздушное судно используется для транспортировки людей и обеспечения водой для ранцевых опрыскивателей.
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