Фондовые индексы Китая падают из-за обострения торгового конфликта с США

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Основные индексы китайских фондовых бирж падают на 2,6-3% на решении США признать Китай валютным манипулятором и обострении торгового конфликта между двумя странами, свидетельствуют данные торгов.

К 11.08 (06.08 мск) основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,67% - до 2746,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,27%, до 1467,60 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 2,7%, до 25587,13 пункта.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.