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РИА Новости

Фондовые индексы Китая падают из-за обострения торгового конфликта с США

06:30, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКитайские банкноты
Китайские банкноты
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Китайские банкноты. Архивное фото
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Основные индексы китайских фондовых бирж падают на 2,6-3% на решении США признать Китай валютным манипулятором и обострении торгового конфликта между двумя странами, свидетельствуют данные торгов.
К 11.08 (06.08 мск) основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,67% - до 2746,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,27%, до 1467,60 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 2,7%, до 25587,13 пункта.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.
Ранее глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности. Он подчеркнул, что Китай, являясь ответственным государством, будет уважать свои обещания относительно валютного курса, данные во время саммита G20.
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