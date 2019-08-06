Более 2,6 тысячи пенсионеров в Приамурье получили пенсии за август

"По информации "Почты России", на 4 августа выплаты в подтопленных районах получили более 2,6 тысячи амурских пенсионеров. В отрезанные от автомобильного сообщения территории пришлось доставлять выплаты на вертолетах Амурской авиабазы и Роскосмоса, с привлечением спецтехники пожарных, МЧС, а также передвижными отделениями почтовой связи", - говорится в сообщении.

По словам управляющий отделением пенсионного фонда по Амурской области Елены Гончаровой, на август уже полностью профинансированы Мазановский, Селемджинский и Зейский районы Остальные идут точечно - по населенным пунктам, попавшим в зону потопления.

"Считаю, что тактика, которую мы избрали с "Почтой России", правильная: мы досрочно финансируем именно зону подтопления, стараемся контролировать ситуацию и оперативно на нее реагировать, ежедневно актуализируем данные о паводковой обстановке в регионе, о получателях выплат и их местонахождении", - цитируются на сайте слова Гончаровой.