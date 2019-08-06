К месту ЧП в Ачинске отправили подкрепление спасателей

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил направить к месту ЧП в Ачинском районе, где горит склад с боеприпасами, подкрепление спасателей, сообщает пресс-служба правительства края.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю направить к месту чрезвычайной ситуации оперативную группу Главного управления, силы и средства КГКУ "Спасатель", Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что спасатели будут организовывать поиск и эвакуацию населения в пункты временного размещения. Кроме этого специалисты МЧС готовы оказывать пострадавшим психологическую помощь.