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РИА Новости

Красноярский губернатор поручил оценить ущерб деревне рядом с Ачинском

05:46, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Глава Красноярского края поручил оперативно оценить масштабы ущерба в деревне Каменка из-за пожара и взрывов боеприпасов на территории воинской части, расположенной поблизости, сообщает пресс-служба губернатора.
"Губернатор... поручил главам Ачинского района и Ачинска оперативно начать работу по оценке ущерба... Речь идет прежде всего о жилье и имуществе граждан, объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Минфин края по заявке администраций района и города должен подготовить необходимые документы о выделении средств из резервного фонда краевого правительства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуированы почти 4 тысячи жителей города, для них развернуты пункты временного размещения. Также часть жителей отправили в Красноярск.
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