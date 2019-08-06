Красноярский губернатор поручил оценить ущерб деревне рядом с Ачинском

"Губернатор... поручил главам Ачинского района и Ачинска оперативно начать работу по оценке ущерба... Речь идет прежде всего о жилье и имуществе граждан, объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Минфин края по заявке администраций района и города должен подготовить необходимые документы о выделении средств из резервного фонда краевого правительства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуированы почти 4 тысячи жителей города, для них развернуты пункты временного размещения. Также часть жителей отправили в Красноярск.