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РИА Новости

Путина и Трампа призвали посетить музей памяти жертв атаки Хиросимы

03:49, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Ксения НакаХиросима
Хиросима
© РИА Новости / Ксения Нака
Хиросима. Архивное фото
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Представительный директор от Хиросимы во Всеяпонской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия, Тосиюки Мимаки, переживший бомбардировку Хиросимы в 1945 году, призвал президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина посетить музей памяти жертв атаки.
Во время ядерной бомбардировки Хиросимы Тосиюки Мимаки было три года. Его семья эвакуировалась в Хиросиму, на родину отца, из Токио после того, как в марте 1945 года американская авиация буквально испепелила город. Тогда погибли более 100 тысяч мирных жителей. До сих пор это число жертв среди мирного населения при бомбардировке обычными видами бомб считается самым большим в истории человечества. Хиросима тогда казалась более безопасным местом, чем Токио.
"Мы жили в 17 километрах от Хиросимы в деревне. Когда произошел взрыв, я играл. И так сверкнуло, как будто это была молния. А со второй половины дня стали идти пострадавшие, облученные люди. Без одежды, с растрепанными волосами, кожа лохмотьями. Мне казалось, что это привидения. Они шли через деревню все время, чтобы спастись. Одна из женщин в этой веренице подошла к нашему дому и попросила открыть банку с консервами. Мама достала открывалку и открыла. Эта женщина ушла и ела на ходу. В тот день вечером закат был красным, и с неба постоянно что-то сыпалось, пепел или зола от пожаров. Это был какой-то странный закат", - рассказывает Мимаки.
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На следующий день он вместе с матерью и соседями отправился на поиски отца и на помощь тем, кто остался в Хиросиме. Он вспоминает, что тогда никто не знал о радиации и о том, насколько это может быть опасно.
"Такой жаркий был день, 7 августа. Мы поехали искать отца в Хиросиму. И никак не могли его найти. Это и понятно – как его найдешь, когда вокруг одно сплошное пожарище. Тогда никто не знал, что в этой бомбе есть радиация. Поэтому сразу после взрыва ядерной бомбы в Хиросиме все бросились туда на помощь. У тех, кто во время взрыва не пострадал, потом из-за этого стали выпадать волосы, была диарея. Все они получили дозу радиации, и никто не знает, сколько из них впоследствии из-за этого умерли", - вспоминает Мимаки.
Как и многие пострадавшие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года, Тосиюки Мимаки считает, что лидеры ядерных держав должны посетить музей памяти ядерных бомбардировок, чтобы своими глазами увидеть ужас ядерной катастрофы.
"Сейчас ядерные державы обладают 15 тысячами ядерных зарядов. И несмотря на все наши протесты, ядерное оружие появляется в Индии, Пакистане, Северной Корее. Его число растет. Мы очень хотим, чтобы лидеры, прежде всего Трамп и Путин, приехали в Хиросиму и посмотрели музей памяти жертв ядерной бомбардировки. Две великие державы в мире, Америка и Россия, должны защитить мир. Они должны проявить лидерство, чтобы оградить мир от угроз", - убежден Мимаки.
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Он вспоминает, как "взрывной волной температурой 3000-4000 градусов людей разметало в разные стороны; многие погибли под обрушившимися зданиями, сгорели в пожарах после взрыва".
"Это трагедия, которую пережила Хиросима 74 года назад. И те, кто тогда это испытал на себе, хотят, чтобы ядерное оружие было уничтожено и исчезло с нашей планеты", - сказал Мимаки.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии Мира".
В Хиросиме находится музей памяти жертв атомной бомбардировки. Здесь представлены подлинные вещи и свидетельства жертв атаки. Так, один из экспонатов — трехколесный велосипед, обожженный и скрученный силой взрыва так, будто он сделан из проволоки, — невольно заставляет задуматься о том, какая страшная участь постигла ребенка, которому он принадлежал.
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Дональд ТрампВладимир ПутинЯпонияРоссияХиросима (город)СШАВ мире
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