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РИА Новости

Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России

03:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии. Текст выступления чиновника опубликован на сайте альянса.
Он отметил, что сегодня страны — участницы НАТО, а также Новая Зеландия чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них — соревнование великих держав.
"Мы видим его последствия от Крыма <...> до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", — заявил Столтенберг.
По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок, последний пример — закат ДРСМД".
Столтенберг отметил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав. По его мнению, Москва также продолжила наращивать военный потенциал и обозначила присутствие на Ближнем Востоке.
Другой глобальной проблемой он назвал рост экономического и политического влияния Китая. Еще вызовами глобального масштаба генсек считает терроризм и кибербезопасность.
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Ранее Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма.
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией ", — заявил генсек НАТО.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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НАТОКрымЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
А как он может признать Крым российским, если они там пролетели как фанера над Парижем. Если бы у них получилось, то Крым стал бы отличной базой НАТО! А тут полнейший облом по самое не могу, а такое разве можно признавать!!!
6 августа, 04:21
aafscherbik
197800318
Про "вернуть Крым в свой состав" Столтенберг не говорил. Говорил про нелегальную аннексию. Зачем перевирать слова чиновника и вводить читателей в заблуждение?
6 августа, 09:22
Nestor Ivanovic
42020524
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