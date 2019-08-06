Мексика примет участие в расследовании стрельбы в Техасе

"Мы начнем процессуальные действия для доступа к оружию, с помощью которого было совершено это варварство. Мы примем участие в расследовании и суде по делу о терроризме против мексиканцев в США. Решение относительно запроса на экстрадицию (виновного) будет принято генеральной прокуратурой республики", - написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.