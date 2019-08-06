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РИА Новости

Двух пострадавших при взрыве под Ачинском отправили авиацией в Красноярск

02:16, 6 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Двух пострадавших при взрыве склада боеприпасов под Ачинском отправили бортом санавиации в Красноярск, сообщили РИА Новости в ачинской межрайонной больнице.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – первая электричка с более чем 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр.
"Двух пострадавших отправили санавиацией в Красноярск", - сказал собеседник агентства.
В лечебном учреждении сообщили, что в больнице Ачинска остаются двое пострадавших. Всего с момента взрывов за медпомощью обратились десять человек. Часть пострадавших отправлена на амбулаторное лечение.
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