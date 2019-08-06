Певец Khalid направит сборы от концерта семьям жертв стрельбы в Техасе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский певец Khalid заявил, что перечислит все сборы от предстоящего концерта семьям жертв стрельбы в Техасе.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 22 человека, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали.
"Последние несколько дней я размышлял о том, как помочь городу. Я планирую провести благотворительный концерт в этом месяце, все сборы от которого пойдут семьям, пострадавшим от стрельбы", - написал певец в Twitter.
"Было чем-то шокирующим видеть и слышать о том, что акт терроризма произошел столь близко от дома, моей семьи и друзей", - добавил он.
Он также выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Дейтоне.