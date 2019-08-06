Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в "Однажды в Голливуде"

"Когда я впервые прочитал сценарий – моя реакция была "ну дела". Не буду рассказывать, что именно там было, но у меня возник внутренний конфликт. Потому что я считал Брюса Ли чуть ли не богом. Он был для меня супергероем. Думаю, именно так большинство людей смотрит на него до сих пор", - сказал Майк Мо.