Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в "Однажды в Голливуде"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Майк Мо, сыгравший Брюса Ли в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", рассказал из-за чего переживал внутренний конфликт, готовясь к роли, сообщает Vanity Fair.
"Когда я впервые прочитал сценарий – моя реакция была "ну дела". Не буду рассказывать, что именно там было, но у меня возник внутренний конфликт. Потому что я считал Брюса Ли чуть ли не богом. Он был для меня супергероем. Думаю, именно так большинство людей смотрит на него до сих пор", - сказал Майк Мо.
В картине персонаж Брэда Питта, каскадер Клифф Бут побеждает Брюса Ли в бою и смущает его перед съемочной группой. Мо считает, что его героя избили, потому что режиссеру необходимо было показать, что Бут хорошо дерется.
В фильме "Однажды в Голливуде" Брюс Ли изображен надменной звездой, которая "больше лает, чем кусает". Образ вызвал негативную реакцию со стороны дочери мастера боевых искусств Шеннон Ли.