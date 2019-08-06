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РИА Новости
Туризм

Кто кого дразнит: на Камчатке кит и медведь одновременно попали на видео

01:16, 6 августа 2019
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© Фото : предоставлено Александром БурдинымКит в море
Кит в море
© Фото : предоставлено Александром Бурдиным
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сотруднику службы охраны Кроноцкого заповедника Анне Елисеевой удалось снять на видео медведей и кита, сообщает пресс-служба заказника.
"Как думаете, медведь дразнит кита или наоборот", — пишет Анна.
"Местность Кроноки примечательна своей бухтой. Через бухту Ольга проходят пути миграции серых китов, — поясняет специалист. — В прошлом кит был одним из основных промысловых видов из-за его доступности".
Она уточняет, что на сегодняшний день серый кит занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Камчатского края.
"У берегов Америки серые киты зимуют, создают брачные пары и выводят потомство, — пишет Анна. — На кормежку за полугодовым энергетическим запасом серые киты идут в холодные территориальные воды Чукотки, Камчатки, Сахалина и Курил. С мая их можно наблюдать в бухте Ольга, это один из основных кормовых районов".
По ее словам, на сегодняшний день сотрудники ежедневно наблюдают не менее пяти особей. Иногда они подходят очень близко к берегу.
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