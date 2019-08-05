МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 75-м километре МКАД произошло ДТП с участием шести автомашин. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.