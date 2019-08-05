Запрет "Почты России" оплачивать уведомления марками признали незаконным

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала "Почту России" нарушившей антимонопольное законодательство за запрет оплаты пересылки уведомлений марками, говорится в сообщении ведомства.

ФАС в конце мая возбудила дело против "Почты России", усмотрев в ее действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что компания своим приказом ввела с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками.

"Пятого августа 2019 года по итогам рассмотрения дела Комиссия ФАС России признала в действиях ФГУП "Почта России" нарушение закона "О защите конкуренции". В установленные законом сроки ФГУП "Почта России" будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.