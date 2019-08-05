Запрет "Почты России" оплачивать уведомления марками признали незаконным

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала "Почту России" нарушившей антимонопольное законодательство за запрет оплаты пересылки уведомлений марками, говорится в сообщении ведомства.
ФАС в конце мая возбудила дело против "Почты России", усмотрев в ее действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что компания своим приказом ввела с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками.
"Пятого августа 2019 года по итогам рассмотрения дела Комиссия ФАС России признала в действиях ФГУП "Почта России" нарушение закона "О защите конкуренции". В установленные законом сроки ФГУП "Почта России" будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
ФАС напоминает, что основанием для возбуждения дела явилось неисполнение "Почтой России" предупреждения, выданного антимонопольным ведомством. Согласно предупреждению компания должна была исключить из приказа положения, которыми введено ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим другой приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.