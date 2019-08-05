Взрывы на военном складе не угрожают жителям Ачинска, заявили в мэрии

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Взрывы боеприпасов в воинской части в Красноярском крае, где горит склад, не несут угрозы жизни и здоровью жителям Ачинска, сообщает мэрия города.

"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.