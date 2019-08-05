Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T20:05Z
https://ria.ru/20190805/1557194143.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149852/68/1498526852_0:197:3000:1885_1036x0_80_0_0_7985a709ddbe9e31c1bf461fd40e320d.jpg
РИА Новости

Балтийский завод получит контракт на два атомных ледокола типа "Арктика"

Вчера, 20:04
3927
© РИА Новости / Святослав Акимов / Перейти в фотобанкСпуск на воду головного атомного ледокола проекта "Арктика" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду головного атомного ледокола проекта Арктика в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Святослав Акимов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ФГУП "Атомфлот" планирует заключить с Балтийским заводом контракт на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" за 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Атомфлот" в июле объявил электронный аукцион на право заключения договора "по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220". Заявку подал только Балтийский завод, закупочная комиссия посчитала ее соответствующей требованиям. В разделе об участниках закупки, с которыми планируется заключить контракт, значится АО "Балтийский завод".
Спуск на воду головного атомного ледокола Арктика в Санкт-Петербурге
22 июля, 09:58
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
Как следует из документов, один ледокол нужно построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
17 июля, 19:08
Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года
5520012
Обсудить 0
АтомфлотАрктикаБалтийский заводЭкономика
Рекомендуем
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
РИА
Новости
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Из Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек
Старт ракеты-носителя Протон-М
Ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура
Сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор полиции Николай Братик, спасший тонущего в море ребенка, находясь в отпуске в Анапе
В Анапе отдыхавший росгвардеец спас тонущего ребенка
Лента
новостей
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
ГП сможет запрашивать данные о счетах чиновников в зарубежных банках
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния