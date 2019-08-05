Балтийский завод получит контракт на два атомных ледокола типа "Арктика"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ФГУП "Атомфлот" планирует заключить с Балтийским заводом контракт на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" за 100 миллиардов рублей, следует из материалов на ФГУП "Атомфлот" планирует заключить с Балтийским заводом контракт на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" за 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Атомфлот" в июле объявил электронный аукцион на право заключения договора "по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220". Заявку подал только Балтийский завод, закупочная комиссия посчитала ее соответствующей требованиям. В разделе об участниках закупки, с которыми планируется заключить контракт, значится АО "Балтийский завод".

Как следует из документов, один ледокол нужно построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.