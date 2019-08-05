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РИА Новости

Силовики подорвались на мине у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на мине при попытке самовольного демонтажа металлических конструкций на территории одной из шахт у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По данным ведомства, бойцы 92-й бригады вооруженных сил Украины были замечены наблюдателями подразделений ДНР в демонтаже конструкций шахты "Бутовка-Донецкая" в районе подконтрольного силовикам города Авдеевка в непосредственной близости к линии соприкосновения.
"В 17.40 (совпадает с мск) двое украинских силовиков из команды мародеров 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.), пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, приступили к распилу металлоконструкций шахтного оборудования вблизи линии соприкосновения... в результате оба подорвались на мине", - заявил представитель ведомства.
В управлении Народной милиции пояснили, что данная территория была заминирована украинскими силовиками. По сообщению наблюдателей, характер взрыва указывает на то, что силовики подорвались на мине ОЗМ-72, которую еще называют "ведьма" или "прыгающая мина".
"По предварительным данным, один мародер погиб на месте, второй - ранен", - заявил представитель Народной милиции.
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
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