Силовики подорвались на мине у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на мине при попытке самовольного демонтажа металлических конструкций на территории одной из шахт у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, бойцы 92-й бригады вооруженных сил Украины были замечены наблюдателями подразделений ДНР в демонтаже конструкций шахты "Бутовка-Донецкая" в районе подконтрольного силовикам города Авдеевка в непосредственной близости к линии соприкосновения.

"В 17.40 (совпадает с мск) двое украинских силовиков из команды мародеров 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.), пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, приступили к распилу металлоконструкций шахтного оборудования вблизи линии соприкосновения... в результате оба подорвались на мине", - заявил представитель ведомства.

В управлении Народной милиции пояснили, что данная территория была заминирована украинскими силовиками. По сообщению наблюдателей, характер взрыва указывает на то, что силовики подорвались на мине ОЗМ-72, которую еще называют "ведьма" или "прыгающая мина".